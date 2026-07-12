"التغيير والإصلاح" تنعى الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وتشيد بمواقفه

نعت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الأحد، الأمير الوالد لدولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، معربة عن خالص تعازيها إلى قيادة دولة قطر وشعبها والأسرة الأميرية بوفاته.

وقالت الكتلة، في بيان نعي، إن الأمير الوالد كانت له مسيرة حافلة بالعطاء والعمل وخدمة وطنه وأمته، معتبرة أنه شكّل إحدى الشخصيات العربية والإسلامية البارزة، وارتبط اسمه بمواقف داعمة للقضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأضافت أن الفقيد أسهم، من خلال دعمه ومواقفه، في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني خلال مختلف المراحل، مؤكدة أن هذه المواقف ستظل محل تقدير ووفاء في وجدان الفلسطينيين.

وتقدمت الكتلة بأحر التعازي إلى أمير دولة قطر، والأسرة الأميرية، والحكومة والشعب القطري، سائلة الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وأُعلن، الأحد، عن وفاة الأمير الوالد لدولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي تولى حكم البلاد بين عامي 1995 و2013، قبل أن يسلم السلطة إلى نجله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ويُعد الشيخ حمد من أبرز القادة الذين ارتبطت فترة حكمهم بتوسيع الدور الإقليمي لقطر، كما عُرف بدعمه للمشاريع الإنسانية والتنموية في قطاع غزة، وإسناده المتواصل للقضية الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين