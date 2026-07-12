أونروا" تحذّر من الذخائر غير المنفجرة في غزة على حياة الأطفال

حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الأحد، من المخاطر المستمرة التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة على الأطفال في قطاع غزة، مؤكدة أن مخلفات الحرب ما زالت تهدد حياة المدنيين في ظل الدمار الواسع الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي.

وقالت الوكالة إن تقديرات دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام تشير إلى أن ما بين 5% و10% من الذخائر التي أُطلقت على قطاع غزة لم تنفجر، ما يجعلها مصدر خطر دائم وخفي، خاصة على الأطفال الذين يعيشون ويلعبون وسط المباني المدمرة والأنقاض.

وأوضحت "أونروا" أن فرقها، بدعم وتدريب من دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، تنفذ أنشطة توعوية للأطفال لتعريفهم بمخاطر الأجسام المشبوهة، وتوعيتهم بضرورة عدم الاقتراب منها، والإبلاغ عنها للجهات المختصة حفاظًا على سلامتهم.

وتحذر الأمم المتحدة بشكل متكرر من أن الذخائر غير المنفجرة تشكل أحد أبرز التحديات الإنسانية في قطاع غزة بعد أشهر طويلة من الحرب.

كما تؤكد المنظمات الأممية أن التخلص من هذه المخلفات يتطلب عمليات متخصصة قد تستغرق سنوات في ظل حجم الدمار الهائل الذي لحق بالقطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين