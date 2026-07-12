حصيلة العدوان على غزة ترتفع إلى 73,223 شهيدًا و173,654 مصابًا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 73,223 شهيدًا و173,654 مصابًا، بعد وصول شهيدين و11 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن حصيلة الضحايا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر ارتفعت إلى 1,100 شهيد و3,546 إصابة، إضافة إلى 800 حالة انتشال.

وأضافت أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب الظروف الميدانية واستمرار المخاطر.

وتواصل وزارة الصحة نشر تحديثاتها اليومية بشأن أعداد الشهداء والجرحى، في وقت تؤكد فيه استمرار التحديات التي تواجه الطواقم الطبية والإسعافية في الوصول إلى الضحايا وتقديم الخدمات الصحية في مختلف مناطق قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين