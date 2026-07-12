وفد من حماس يشارك في تشييع الأمير الوالد بالدوحة

شارك وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، في مراسم تشييع الأمير الوالد لدولة قطر، التي أُقيمت في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة، عزت الرشق، إنه شارك في أداء صلاة الجنازة إلى جانب عضو المكتب السياسي سامي خاطر، والقيادي جمال عيسى، مؤكداً أن مشاركة الوفد جاءت تعبيراً عن "الوفاء ومشاعر الحزن والمواساة برحيل قامة عربية وإسلامية كبيرة".

وأضاف الرشق أن الأمير الوالد شكّل، على مدى أكثر من ربع قرن، "سنداً حقيقياً للقضية الفلسطينية"، مشيراً إلى أن مواقفه التاريخية شملت دعم صمود الشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانب قطاع غزة في مواجهة الحصار والحروب، من خلال مشاريع الإعمار والمساعدات الإنسانية والدعم السياسي.

وأكد أن قيادة الحركة والشعب الفلسطيني يستذكران بإجلال مواقف الأمير الراحل تجاه القدس وغزة، معتبراً أنه ترك إرثاً سياسياً وإنسانياً سيظل حاضراً في الذاكرة العربية والإسلامية.

وتقدمت حركة حماس، وفق الرشق، بخالص التعازي إلى أمير دولة قطر، والأسرة الحاكمة، والشعب القطري، سائلةً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجزيه خير الجزاء على مواقفه تجاه فلسطين وقضايا الأمة.