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تعرّف ماذا توقع.. حاسوب "أوبتا" يتوقع الفائز بكأس العالم

12 يوليو 2026 . الساعة 17:26 بتوقيت القدس
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يتصدر المنتخب الفرنسي قائمة المرشحين بنسبة 34.05%

توقع حاسوب "أوبتا" العملاق تتويج المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2026، بعد إجراء نحو 25 ألف عملية محاكاة لتحديد الفريق الأوفر حظاً للفوز بالبطولة التي بلغت منافساتها الدور نصف النهائي.

ووفقاً لتوقعات الحاسوب، يتصدر المنتخب الفرنسي قائمة المرشحين بنسبة 34.05%، متقدماً بفارق واضح على منافسيه، ما قد يمنح "الديوك" لقبهم العالمي الثالث بعد تتويجهم بنسختي 1998 و2018.

وجاء المنتخب الإسباني في المركز الثاني بنسبة 23.45%، يليه المنتخب الإنجليزي بنسبة 21.94%، فيما حل المنتخب الأرجنتيني، حامل اللقب، في المركز الرابع والأخير بنسبة 20.55%.

وفي توقعاته لمواجهتي نصف النهائي، رجح "أوبتا" فوز فرنسا على إسبانيا بنسبة 57.7% مقابل 43.3% لإسبانيا، بينما منح المنتخب الإنجليزي أفضلية طفيفة للفوز على الأرجنتين بنسبة 50.94% مقابل 49.06% لـ"راقصي التانغو".

وتعتمد توقعات "أوبتا" على نماذج إحصائية ومحاكاة متكررة لنتائج المباريات، لكنها تبقى تقديرات احتمالية لا تعكس بالضرورة النتائج النهائية على أرض الملعب.

المصدر / وكالات
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