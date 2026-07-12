إيران: عبور "هرمز" متوقف بسبب التحركات الأمريكية

أعلنت "الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز"، الأحد، أن المرور عبر المضيق "غير ممكن حالياً" بسبب ما وصفته بـ"التحركات الأمريكية غير القانونية" في المنطقة، مؤكدة أن حركة العبور ستظل متوقفة إلى حين عودة الاستقرار والهدوء.

وأضافت الهيئة أن جميع طلبات المرور ستخضع للمراجعة وإصدار التصاريح اللازمة فور استقرار الأوضاع، في مؤشر إلى تشديد القيود على الملاحة في أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم.

وتأتي التصريحات الإيرانية في وقت زعمت فيه القيادة المركزية الأمريكية أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً أمام جميع السفن، وأن قواتها متمركزة وجاهزة لضمان حرية الملاحة، مشيرة إلى أن أكثر من 140 سفينة عبرت المضيق خلال الأيام السبعة الماضية، وأن إيران "لا تسيطر على المضيق".

وفي السياق، أفادت شبكة "CNN" نقلاً عن بيانات تتبع الملاحة بأن حركة السفن عبر مضيق هرمز تراجعت بشكل ملحوظ عقب إعلان إيران إغلاق المضيق، ما يعكس تأثير التطورات الأخيرة على حركة التجارة والطاقة العالمية.

كما أعلن مركز الأمن البحري العُماني الاستجابة لنداء استغاثة صادر عن سفينة تجارية ترفع علم قبرص تعرضت لحادث قبالة سواحل محافظة مسندم، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الحادث.

ويعكس تضارب التصريحات بين طهران وواشنطن تصاعد التوتر حول مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية، وذلك عقب المواجهات العسكرية الأخيرة بين الجانبين.

المصدر / فلسطين أون لاين