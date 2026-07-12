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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

12 يوليو 2026 . الساعة 15:06 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون الأقصى (أرشيف)

اقتحم عشرات المستوطنين، الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوس تلمودية استفزازية، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية أن 135 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، خلال فترة الاقتحامات الصباحية، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وتواصل قوات الاحتلال التشديد من إجراءاتها العسكرية والأمنية في محيط المسجد الأقصى بحق المقدسيين وفلسطينيي الداخل المحتلة.

وشهد المسجد الأقصى خلال النصف الأول من 2026 تصعيدًا ملحوظًا في وتيرة الاقتحامات والانتهاكات الإسرائيلية، حيث بلغ إجمالي أعداد المقتحمين 25 ألفًا و604 مستوطنين، إضافة إلى 524 ألفًا و912 آخرين دخلوا تحت غطاء ما يُسمّى "السياحة".

المصدر / فلسطين أون لاين
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