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مقتل شاب بيافا يرفع حصيلة الضحايا لـ146 منذ بداية العام

12 يوليو 2026 . الساعة 13:40 بتوقيت القدس
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توفي الشاب إبراهيم إبراهيم الزيوتي (32 عامًا)، اليوم الأحد، متأثرًا بجراحه الحرجة التي أُصيب بها في جريمة إطلاق نار وقعت مساء أمس السبت في حي النزهة بمدينة يافا.

وكانت طواقم الإسعاف قد نقلت الزيوتي إلى المستشفى بحالة حرجة، بعد تقديم العلاج الأولي له في مكان الجريمة، حيث حاولت الطواقم الطبية إنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وتأتي هذه الجريمة في ظل استمرار تصاعد العنف وجرائم إطلاق النار في المجتمع العربي، وسط مطالبات للشرطة بالعمل الجاد لوقف نزيف الدم وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وبمقتل الشاب الزيوتي ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم إلى 146 قتيلا وقتيلة، في ظل تواصل موجة العنف والجريمة المنظمة، واستمرار نزيف الأرواح دون مؤشرات على تراجع الظاهرة.

وتشير المعطيات إلى أن معظم الضحايا سقطوا من جراء حوادث إطلاق نار، فيما تتواصل الانتقادات الموجهة إلى الشرطة الإسرائيلية والحكومة، على خلفية ما يوصف بالعجز عن كبح نشاط منظمات الجريمة، والإخفاق في كشف ملابسات العديد من جرائم القتل وتقديم مرتكبيها إلى القضاء.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جريمة #يافا #الضحايا

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