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بالفيديو والصور مرضى وجرحى غزة يطالبون بتسريع الإجلاء الطبي واستئناف السفر للعلاج

12 يوليو 2026 . الساعة 12:36 بتوقيت القدس
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مرضى وجرحى غزة يطالبون بتسريع الإجلاء الطبي واستئناف السفر للعلاج (تصوير: رمضان الأغا)

نظّم مرضى وجرحى في قطاع غزة وقفة احتجاجية للمطالبة باستئناف سفر الحالات المرضية لتلقي العلاج خارج القطاع، داعين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية إلى تسريع إجراءات الإجلاء الطبي، في ظل استمرار معاناة آلاف المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية متخصصة غير متوفرة داخل غزة.

وأكد المشاركون في الوقفة التي نُظمت الأحد في ساحة مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، جنوب القطاع، أن أعداد المرضى الذين يتمكنون من مغادرة القطاع للعلاج لا تزال محدودة، ولا تلبي حجم الاحتياجات المتزايدة للمرضى والجرحى، الذين ينتظر كثير منهم الحصول على فرص للسفر واستكمال علاجهم في الخارج.

وأشاروا إلى أن استمرار القيود على حركة المرضى يفاقم معاناتهم، خصوصًا أصحاب الحالات الحرجة والمصابين الذين يحتاجون إلى تدخلات طبية عاجلة، مطالبين الجهات المعنية بالعمل على رفع وتيرة التحويلات الطبية وتسهيل إجراءات السفر.

وتأتي الوقفة بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على وقف إطلاق النار، وسط استمرار مطالبات المرضى والجرحى بضرورة ضمان حقهم في الوصول إلى العلاج والرعاية الطبية خارج القطاع.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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