فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قمة المونديال: موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

الرضيعة بيلسان.. قلب صغير ينتظر فرصة للحياة خارج غزة

هيا الأسطل تحوّل معاناة الطلبة إلى تطبيق يترجم المستقبل

عمليات نسف وقصف مدفعي في خروقات إسرائيلية مستمرة لاتفاق وقف النار

الممرض محمود الزيتونية يروي رحلة عامٍ وسبعة أشهر في سجون الاحتلال

الزعيم الروحي لشاس يهاجم نتنياهو: كذاب ولا يُعتمد عليه

قطر تعلن وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

إصابة 7 مواطنين واعتقال 3 آخرين خلال هجوم للمستوطنين جنوب الخليل

حدث فلكي استثنائي في أغسطس 2027.. لن يتكرر فوق اليابسة حتى عام 2114

بعد حل المؤسسات الحكومية بغزة.. هل تتقدم الأطراف الأخرى أم تواصل سياسة الاشتراطات؟

قمة المونديال: موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

12 يوليو 2026 . الساعة 11:13 بتوقيت القدس
...
موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026.png
محمد زقوت

تتجه أنظار ملايين عشاق الساحرة المستديرة حول العالم صوب ملعب "إيه تي آند تي" الشهير في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، حيث يشهد المونديال صداماً تاريخياً مبكراً يجمع بين منتخب فرنسا ونظيره منتخب إسبانيا، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

تأتي هذه المواجهة المرتقبة كإعادة للخصومة الكروية الشرسة بين العملاقين الأوروبيين؛ حيث يسعى رفاق كيليان مبابي إلى الثأر من الماتادور الإسباني الذي تفوق عليهم في بطولة أمم أوروبا الأخيرة، ومواصلة الزحف نحو الحفاظ على هيبة "الديوك" في المشهد الختامي، بينما يطمح الإسبان بقيادة جيلهم الشاب والموهوب لامين يامال لتأكيد أفضليتهم وبلوغ المباراة النهائية لحصد اللقب العالمي الغالي.

توقيت مباراة فرنسا ضد إسبانيا

تنطلق صافرة هذه القمة المشتعلة في الأوقات التالية:

 * 22:00 بتوقيت السعودية، مصر، فلسطين، الأردن، سوريا، لبنان، قطر، الكويت، البحرين، واليمن..

 * 23:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

 * 20:00 المغرب تونس والجزائر.

القنوات الناقلة للمباراة وبث مباشر

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لثّ قوية مباريات المونديال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسوف تخصص القنوات التالية لنقل أحداث الموقعة الكبرى:

 * beIN Sports MENA Max 1

 * beIN Sports MENA Max 2

 * beIN Sports MENA Max 3

 * beIN Sports MENA Max 4

موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 26.png
 

تعدنا هذه المباراة بوجبة كروية دسمة وتكتيك عالٍ بين ديدييه ديشان ولويس دي لا فوينتي، فمن يملك الأوراق الرابحة لفك شفرة الآخر والعبور رسميّاً إلى نهائي الحلم؟ شاركونا توقعاتكم لنتيجة اللقاء في التعليقات!

المصدر / فلسطين أون لاين
#مونديال 2026 #كأس العالم 2026 #قمة المونديال #موعد مباراة فرنسا وإسبانيا #توقيت مباراة فرنسا وإسبانيا #فرنسا وإسبانيا #مباراة إسبانيا وفرنسا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة