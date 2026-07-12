قمة المونديال: موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

محمد زقوت

تتجه أنظار ملايين عشاق الساحرة المستديرة حول العالم صوب ملعب "إيه تي آند تي" الشهير في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، حيث يشهد المونديال صداماً تاريخياً مبكراً يجمع بين منتخب فرنسا ونظيره منتخب إسبانيا، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

تأتي هذه المواجهة المرتقبة كإعادة للخصومة الكروية الشرسة بين العملاقين الأوروبيين؛ حيث يسعى رفاق كيليان مبابي إلى الثأر من الماتادور الإسباني الذي تفوق عليهم في بطولة أمم أوروبا الأخيرة، ومواصلة الزحف نحو الحفاظ على هيبة "الديوك" في المشهد الختامي، بينما يطمح الإسبان بقيادة جيلهم الشاب والموهوب لامين يامال لتأكيد أفضليتهم وبلوغ المباراة النهائية لحصد اللقب العالمي الغالي.

توقيت مباراة فرنسا ضد إسبانيا

تنطلق صافرة هذه القمة المشتعلة في الأوقات التالية:

* 22:00 بتوقيت السعودية، مصر، فلسطين، الأردن، سوريا، لبنان، قطر، الكويت، البحرين، واليمن..

* 23:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

* 20:00 المغرب تونس والجزائر.

القنوات الناقلة للمباراة وبث مباشر

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لثّ قوية مباريات المونديال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسوف تخصص القنوات التالية لنقل أحداث الموقعة الكبرى:

* beIN Sports MENA Max 1

* beIN Sports MENA Max 2

* beIN Sports MENA Max 3

* beIN Sports MENA Max 4





تعدنا هذه المباراة بوجبة كروية دسمة وتكتيك عالٍ بين ديدييه ديشان ولويس دي لا فوينتي، فمن يملك الأوراق الرابحة لفك شفرة الآخر والعبور رسميّاً إلى نهائي الحلم؟ شاركونا توقعاتكم لنتيجة اللقاء في التعليقات!

المصدر / فلسطين أون لاين