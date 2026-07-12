ثنائية بيلينغهام تنهي المغامرة النرويجية وتصعد بإنكلترا لنصف نهائي المونديال

واصل جود بيلينغهام هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي, وقاد منتخب إنكلترا للتأهل للدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2 / 1 على منتخب النرويج، مساء السبت بالتوقيت المحلي، في دور الثمانية لمونديال 2026، المقام حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وفي مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، بادر منتخب النرويج بالتقدم بهدف مباغت حمل توقيع أندرياس شييلديروب في الدقيقة 36، قبل أن يحرز بيلينجهام هدف التعادل لإنكلترا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وعجز المنتخبان عن هز الشباك خلال الدقائق المتبقية من الوقت الأصلي، ليحتكما للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، لعب خلاله بيلينغهام دور البطولة أيضا، عقب تسجيله الهدف الثاني لإنجلترا في الدقيقة 93.

وكان بيلينغهام أحرز ثنائية أيضا خلال فوز إنجلترا 3 / 2 على المكسيك، في دور الـ16 للمونديال، ليصل رصيده التهديفي في النسخة الحالية للبطولة إلى 6 أهداف، ليتقاسم المركز الثالث في قائمة هدافي المسابقة مع زميله هاري كين.

وضرب منتخب إنكلترا، الذي تأهل للدور قبل النهائي في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ نسخة عام 2018 بروسيا، موعدا في المربع الذهبي للبطولة مع الفائز من لقاء الأرجنتين وسويسرا، الذي يقام في وقت لاحق من مساء السبت بالتوقيت المحلي.

وكانت هذه هي المرة الرابعة التي تصعد خلالها إنكلترا للمربع الذهبي في المونديال، بعد نسخة عام 1966، التي شهدت التتويج الوحيد للمنتخب الإنكليزي باللقب حينما استضاف المسابقة على ملاعبه، وكذلك نسختي 1990 و2018 بإيطاليا وروسيا على الترتيب، اللتين شهدتا حصول الفريق على المركز الرابع خلالهما.

وواصل المنتخب الإنكليزي تفوقه الكاسح في سجل مواجهاته المباشرة مع منتخب النرويج، بعدما حقق انتصاره الثامن على المنتخب الاسكندنافي، الذي حقق فوزين فقط كان آخرهما عام 1993، في حين فرض التعادل نفسه على 3 لقاءات.

وتأهل منتخب إنكلترا للأدوار الإقصائية في المونديال، بعدما تربع على قمة ترتيب المجموعة الـ12 برصيد 7 نقاط، حيث استهل لقاءاته في البطولة بالفوز 4 / 2 على كرواتيا، قبل أن يتعادل بدون أهداف مع غانا، ثم انتصر 2 / صفر على بنما في الجولتين الثانية والثالثة على الترتيب.

المصدر / وكالات