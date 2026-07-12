5 شهداء وجرحى في استمرار خروقات الاحتلال لوقف اطلاق النار في قطاع غزة

استشهد خمسة مواطنين، بينهم طفلة، وأصيب آخرون، الأحد، جراء غارات وعمليات إطلاق نار نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، بالتزامن مع عمليات نسف وقصف مدفعي متواصل في مناطق متفرقة القطاع.

وفي أحدث الغارات، استشهد مواطنان على الأقل وأصيب عدد آخر، جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية بثلاثة صواريخ ورشة حدادة قرب شركة الحداد في شارع الصناعة جنوب غربي مدينة غزة.

وفي وسط القطاع، استشهدت الطفلة تالا جمعة محمد أبو مطر، متأثرة بجراح أصيبت بها جراء إطلاق قوات الاحتلال نيرانه شرقي مخيم البريج، أثناء وجودها في مخيم النور والهدى قرب أبراج عين جالوت على شارع صلاح الدين.

وكانت الطفلة قد نُقلت مصابة إلى مستشفى شهداء الأقصى، قبل أن يعلن عن استشهادها متأثرة بإصابتها.

كما استشهد المواطن محمود محمد مصلح، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال شرقي مخيم البريج قبل يومين.

وفي خان يونس، استشهد المواطن محمد ماجد أبو سنيدة متأثرًا بجراح أصيب بها جراء قصف إسرائيلي استهدف أمس منطقة السطر الغربي شمالي المدينة.

وكانت قوات قوات الاحتلال نفذت أربع عمليات نسف شرقي خان يونس، بينها عمليتا نسف في منطقة قيزان النجار، وأخرى شرقي المدينة، بالتزامن مع إطلاق الدبابات الإسرائيلية نيرانًا مكثفة، وإلقاء طائرات مسيّرة من نوع "كواد كابتر" قنابل في محيط منطقة قيزان رشوان جنوب المدينة.

وكما فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه ساحل مدينة خان يونس، فيما تعرضت المناطق الغربية من مدينة رفح لقصف مدفعي.

وفي وسط قطاع غزة، استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مخيم البريج بعدد من القذائف.

أما في مدينة غزة وشمال القطاع، فقد قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة غزة، بالتزامن مع تنفيذ عملية نسف في حي التفاح شمال شرقي المدينة، وأخرى شرقي بلدة جباليا شمال القطاع.

وبحسب معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، إلى 1098 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 3535، إضافة إلى 800 حالة انتشال.

وأشارت وزارة إلى أن الحصيلة التراكمية للعدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73 ألفًا و221 شهيدًا، بالإضافة إلى 173 ألفًا و643 جريحًا بإصابات متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين