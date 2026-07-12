فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وفاة ليندسي غراهام أحد أبرز حلفاء "إسرائيل" في الكونغرس الأميركي

مرضى وجرحى غزة يطالبون بتسريع الإجلاء الطبي واستئناف السفر للعلاج

"حماس" تنعى الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وتستذكر مواقفه التاريخية

تقرير عبري: تدخل قطري أحبط صفقة عسكرية استراتيجية بين برلين و"تل أبيب"

طالبات فلسطينيات في مدارس "أونروا" يحصدن مراكز متقدمة في مبادرة "علماء الغد" بالأردن

ماهر أبو سويلم يقاوم تيبس العظام بانتظار العلاج البيولوجي

القطاع الخاص في غزة يحذر من انهيار اقتصادي شامل

الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني وغزة.. علاقة دعم وبصمة نقشت للتاريخ

قمة المونديال: موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

الرضيعة بيلسان.. قلب صغير ينتظر فرصة للحياة خارج غزة

استشهاد طفلة برصاص الاحتلال بمخيم البريج واستمرار عمليات النسف والقصف المدفعي

12 يوليو 2026 . الساعة 09:13 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

استشهدت الطفلة تالا جمعة محمد أبو مطر، متأثرةً بإصابتها برصاص الاحتلال الذي أصاب إحدى مخيمات النزوح قرب أبراج عين جالوت على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في مختلف مناطق قطاع غزة، عبر تنفيذ عمليات نسف وقصف مدفعي استهدف عدة مناطق في جنوب ووسط وشمال القطاع.

وفي محافظة خان يونس جنوبي القطاع، نفذت قوات الاحتلال أربع عمليات نسف، بينها عمليتا نسف في منطقة قيزان النجار، وأخرى شرقي المدينة، بالتزامن مع إطلاق الدبابات الإسرائيلية نيرانًا مكثفة، وإلقاء طائرات مسيّرة من نوع "كواد كابتر" قنابل في محيط منطقة قيزان رشوان جنوب المدينة.

وكما فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه ساحل مدينة خان يونس، فيما تعرضت المناطق الغربية من مدينة رفح لقصف مدفعي.

وفي وسط قطاع غزة، استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مخيم البريج بعدد من القذائف.

أما في مدينة غزة وشمال القطاع، فقد قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة غزة، بالتزامن مع تنفيذ عملية نسف في حي التفاح شمال شرقي المدينة، وأخرى شرقي بلدة جباليا شمال القطاع.

وبحسب معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، إلى 1098 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 3535، إضافة إلى 800 حالة انتشال.

وأشارت وزارة إلى أن الحصيلة التراكمية للعدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73 ألفًا و221 شهيدًا، بالإضافة إلى 173 ألفًا و643 جريحًا بإصابات متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #قصف #خروقات إسرائيلية #نسف منازل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة