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مظاهرة في ستوكهولم تنديدا بالإبادة الإسرائيلية على غزة

11 يوليو 2026 . الساعة 18:53 بتوقيت القدس
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متظاهرون ينددون بالإبادة الإسرائيلية على غزة

تظاهر مئات المتضامنين في العاصمة السويدية ستوكهولم، اليوم السبت، احتجاجا على الإبادة والهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وتجمع المتظاهرون في ساحة أودينبلان، بدعوة من عدد من منظمات المجتمع المدني، رافعين الأعلام الفلسطينية وسط هتافات مناهضة لـ"إسرائيل"، وتطالب برفع الحصار عن غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود.

وقال رئيس منظمة "يهود أوروبيون من أجل سلام عادل"، الناشط السويدي من أصول يهودية درور فايلر، إن المشاركين خرجوا دفاعا عن حقوق الفلسطينيين والعدالة والمساواة.

وأكد فايلر أنهم ينادون بـ"سلام عادل" وليس مجرد وقف للقتال.

وأضاف: "السلام الذي لا يقوم على العدالة ليس سلاما حقيقيا، بل يمهد لحرب أخرى".

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واتهم فايلر، المجتمع الدولي بغض الطرف عن الانتهاكات المرتكبة في غزة.

وأشار إلى أن السنوات الثلاث الماضية شهدت "إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا في الضفة الغربية وتدميرا لغزة وقتلا للأطفال والمدنيين والمسنين".

وانتقد فايلر، "تراجع الالتزام بالقانون الدولي وقوانين الحرب" التي أُرست بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945). واعتبر أن القوى الكبرى تطبق القواعد وفقا لمصالحها.

وأشار الناشط اليهودي، إلى أن الاحتجاجات في ستوكهولم تتواصل منذ نحو ثلاث سنوات، مؤكدا أن المشاركين لن يتراجعوا رغم اتهامهم بمعاداة السامية.

وتابع: "ليست لدينا أي مشكلة مع اليهود أو مع أي دين أو عرق، وإنما نعارض الاضطهاد أيا كان مرتكبه، وانتقاد الحكومة الإسرائيلية أو الأيديولوجية الصهيونية لا يعني معاداة السامية".

 

المصدر / ستوكهولم/ فلسطين أون لاين:
#قطاع غزة #الحصار الإسرائيلي #الإبادة الجماعية

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