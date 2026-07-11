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إيران: لن نلتزم بمذكرة التفاهم إذا واصلت واشنطن انتهاكاتها

11 يوليو 2026 . الساعة 13:00 بتوقيت القدس
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أمير سعيد إيرواني

أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أن طهران لن تواصل تنفيذ التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم إذا استمرت الولايات المتحدة في انتهاك التزاماتها بموجبها.

وقال إيرواني إن أي محاولة لإعادة تفعيل آلية "العودة التلقائية للعقوبات" ضد إيران تعد "غير قانونية"، رافضًا أي خطوات في هذا الاتجاه.

واتهم المندوب الإيراني الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا باستغلال مجلس الأمن الدولي لتحقيق أهداف سياسية، معتبرًا أن هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ القانون الدولي.

وجدد إيرواني تأكيد بلاده أن البرنامج النووي الإيراني "سلمي بالكامل"، مشيرًا إلى أنه يخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#واشنطن #إيران #وقف النار بين واشنطن وإيران

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