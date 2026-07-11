5 إصابات باعتداءات للاحتلال.. واقتحامات وتخريب ممتلكات بالضفة

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، فجر وصباح السبت، تصعيدًا ميدانيًا تمثل في اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنًا مع اعتداءات للمستوطنين أسفرت عن إصابات وأضرار بالممتلكات والأراضي الزراعية.

واقتحمت قوات الاحتلال حارة ساريس في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، فيما اندلعت مواجهات في قرية المغير شمال شرق رام الله بعد اقتحامها وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز، ما أدى إلى اندلاع حريق في سهل القرية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة الحاج أبو عطا في المغير، وسط مواجهات مع الأهالي، وأطلقت الرصاص الحي، ما أسفر عن إصابة شاب. وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب بالرصاص في منطقة السهل بالبلدة.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة أربعة مواطنين جراء اعتداء نفذه مستوطنون بحق فلسطينيين في المنطقة.

وفي نابلس، اعتدى مستوطنون على طواقم بلدية قبلان أثناء تنفيذ أعمال تمديد خط كهرباء لأحد المنازل في منطقة عين القصب جنوب المحافظة، ومنعوهم من استكمال العمل.

كما رعى مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، مواشيهم في أراضٍ زراعية بمنطقة "الخلايل" جنوب قرية المغير شرق رام الله، ما ألحق أضرارًا بالمزروعات.

وفي جنوب جنين، هاجم مستوطنون خربة مسعود قرب بلدة يعبد، وأطلقوا أغنامهم في الأراضي الزراعية، متسببين بتخريب المزروعات والأشجار، في استمرار للاعتداءات المتكررة التي تستهدف المنطقة.

وفي اعتداء آخر شمال غرب نابلس، دمر مستوطنون مزرعة تعود للمواطن خالد تميمي في منطقة المسعودية التابعة لأراضي بلدة برقة، وخربوا محتوياتها، بما في ذلك الغرفة الزراعية، وفق مسؤول لجنة الدفاع عن أراضي المسعودية ذياب حجي.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين واقتحامات قوات الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية، وما يرافقها من اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية.

المصدر / فلسطين أون لاين