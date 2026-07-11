صحة غزة: 7 شهداء يرفعون حصيلة العدوان إلى 73,221 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، وصول 7 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ48 الماضية، بينهم 6 شهداء جدد وشهيد جرى انتشال جثمانه، إضافة إلى 28 إصابة.

وأكدت الوزارة، في تقريره الإحصائي اليومي، السبت، أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب الظروف الميدانية.

وأوضحت أن حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغت 1,098 شهيدًا و3,535 إصابة، إلى جانب 800 حالة انتشال.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73,221 شهيدًا و173,643 إصابة.

وأشارت إلى أنه جرى إضافة 96 شهيدًا إلى الإحصائية التراكمية بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من قبل لجنة اعتماد الشهداء، وذلك منذ بداية شهر يونيو الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين