استشهد ثلاثة مواطنين، اليوم السبت، بقصف ورصاص الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس ووسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطن عقب قصف مسيرة إسرائيلية لمركبة على شارع الرشيد غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

وبحسب شهود عيان قصفت مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية أثناء سيرها على طريق البحر، وفور فرار المواطنين عادت ذات المسيرة لقصف المكان بأربع صواريخ متفاوتة.

وفي خان يونس، أعلنت مصادر طبية استشهاد مواطن بنيران جيش الاحتلال في منطقة السطر الغربي شمال غربي خان يونس.

كما أعلنت مصادر طبية استشهاد المواطن محمد سعيد البيوك متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال استهداف منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

وفي السياق، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر تنفيذ عمليات نسف وإطلاق نار مكثف في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نفذت أربع عمليات نسف متتالية شرقي مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الدبابات الإسرائيلية باتجاه المناطق الشرقية للمدينة.

وفي مدينة غزة، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة في محيط مدرسة الهاشمية ومنتزه المحطة بحي التفاح شرقي المدينة، فيما فتحت طائرات مسيّرة من نوع "كواد كابتر" النار باتجاه منازل المواطنين قرب شارع صلاح الدين في حيي الشجاعية والتفاح.

وتواصل قوات الاحتلال انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عبر عمليات القصف وإطلاق النار والتوغلات في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وبحسب أحدث معطيات وزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار إلى 1,098 شهيدًا، إضافة إلى 3,535 إصابة و800 حالة انتشال، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 73,221 شهيدًا و173,643 مصابًا.

المصدر / فلسطين أون لاين