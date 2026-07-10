"الصحة" تدين قصف مستشفى كمال عدوان ما أصاب اثنين من العاملين فيه

أدانت وزارة الصحة، مساء الجمعة، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على إلقاء قنبلة بواسطة طائرة مسيّرة من نوع "كواد كابتر" باتجاه مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة اثنين من العاملين داخل المستشفى، رغم تواجده في المنطقة الخضراء.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن استمرار الاعتداءات والاستهدافات الممنهجة للمرافق الصحية والطواقم الطبية يعرض حياة العاملين والمرضى للخطر، ويقوض قدرة المنظومة الصحية على تقديم الخدمات الطبية المنقذة للحياة.

وطالبت الأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية والإنسانية والجهات المعنية بالتحرك العاجل لتوفير الحماية للمرافق الصحية والطواقم الطبية، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، ووضع حد للانتهاكات المتواصلة بحق القطاع الصحي في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين