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تظاهرة في طمرة تنديدا باستمرار تفشي الجريمة وتقاعس شرطة الاحتلال

10 يوليو 2026 . الساعة 21:24 بتوقيت القدس
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لافتات رفعة في التظاهرة

شارك المئات من مدينة طمرة داخل أراضي العام 1948، اليوم الجمعة، في مظاهرة غاضبة، تنديدا بجريمة مقتل الشاب ياسر أبو الهيجاء (34 عاما)، الثلاثاء الماضي، في صالون الحلاقة الذي يملكه، وتنديدا بتقاعس شرطة الاحتلال في معالجة ملف الجريمة المتفشية.

وتوجه المتظاهرون نحو مركز الشرطة في المنطقة الصناعية بالمدينة، استجابة لدعوة أطلقتها بلدية طمرة، واللجنة الشعبية، ولجنة أولياء أمور الطلاب المحلية.

وشارك في المظاهرة ممثلون عن البلدية، واللجنة الشعبية والأحزاب السياسية، إضافة إلى حشد من أهالي المدينة، رافعين شعارات تندد بانتشار السلاح وتقاعس الشرطة، مطالبين باتخاذ خطوات جدية للحد من الجريمة، وتوفير الأمن للمواطنين.

وأكد المشاركون أن جريمة قتل ياسر محمد أبو الهيجاء تمثل مأساة جديدة، مشيرين إلى أن الشرطة إما أنها غير قادرة على توفير الحماية، أو غير راغبة في ذلك، وهذا الواقع يفرض على المجتمع البحث عن وسائل لحماية نفسه وتعزيز أمنه، داعيين شباب المدينة إلى المساهمة في إيجاد آليات لحماية المجتمع.

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين:
#شرطة الاحتلال #الجريمة #طمرة

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