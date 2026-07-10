ضائقة مالية تدفع جيش الاحتلال لتقليص جنود الاحتياط

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي تقليصا واسعا لاستدعاءات جنود الاحتياط، بعد أيام من الحديث عن "ضائقة مالية" تواجهه. بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وتأتي هذه الخطوة في وقت ربطت فيه الصحيفة العبرية، في تقريرها، اليوم الجمعة، القرار بما وصفته بـ"انحسار الحروب على جبهات متعددة".

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" قالت في 5 يوليو/ تموز الجاري إن الجيش يستعد لتسريح آلاف من جنود الاحتياط حتى نهاية الشهر، في ظل ضائقة مالية تواجه المؤسسة العسكرية.

وقالت يديعوت أحرونوت: "بدأ الجيش عملية تقليص واسعة النطاق لعدد جنود الاحتياط في الخدمة الفعلية، في إشارة إلى ما وصفه المسؤولون ببداية عودة تدريجية إلى الحياة الطبيعية بعد أشهر من القتال على جبهات متعددة".

ونقلت عن الجيش قوله: "وفقا لأحدث تقييم عملياتي، تقرر تقليص قوة الاحتياط وعدد أوامر التعبئة رقم 8 في الجيش".

ويُعدّ الأمر رقم 8 آلية تعبئة طارئة لقوات الاحتياط، تسمح للجيش باستدعاء جنود الاحتياط بسرعة أثناء الحرب أو غيرها من حالات الطوارئ الوطنية.

واستُخدم هذا النظام على نطاق واسع منذ اندلاع الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأوضحت الصحيفة أنه تم إبلاغ جنود احتياط الأسبوع الماضي، بأن الجيش سيُقلّص قريبا بشكل كبير عدد أوامر الاستدعاء الطارئ، المعروفة باسم أوامر التعبئة رقم 8.

وأشارت إلى أن "إحدى الوحدات، أبلغت جنود الاحتياط بأنه سيتم خفض مستويات الأفراد بنحو 50 بالمئة بدءا من الأسبوع المقبل"، لافتة إلى أنه تم إشعار جنود احتياط كذلك بـ"تقليص جميع الأنشطة غير الأساسية التي لا تُعتبر ضرورية للعمليات".

ولفتت إلى أن التخفيضات ستشمل "وحدات وقطاعات عملياتية متعددة، وليس فقط وحدات الدفاع الإقليمي المسؤولة عن الأمن المحلي".

وذكرت الصحيفة، نقلا عن الجيش، أن هذه التخفيضات "تعكس عدم الحاجة إلى بعض قوات الاحتياط إما لانخفاض النشاط العملياتي، أو لعدم الموافقة على بعض المهام التي تُعتبر غير ضرورية عملياتياً".

وكان جيش الاحتلال استدعى مئات آلاف من جنود الاحتياط عقب اندلاع الحرب على غزة، مع اتساع العمليات العسكرية لاحقا لتشمل لبنان واليمن وإيران.

وبحسب "يسرائيل هيوم" في 5 يوليو، من المتوقع أن ينخفض عدد جنود الاحتياط بالخدمة من نحو 60 ألفاً إلى قرابة 50 ألفاً، في خطوة تعكس ضغوطاً متزايدة على ميزانية المؤسسة العسكرية.

ويأتي هذا التوجه في ظل أزمة تمويل حادة تواجهها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، عقب ارتفاع غير مسبوق في النفقات المرتبطة بالعمليات، ما أدى إلى عجز يقدّر بعشرات مليارات الشواكل.

ووفق وسائل إعلام عبرية، من بينها صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"كالكاليست"، فإن الخطوة تشمل تقليص قوات الاحتياط العاملة ضمن منظومة "الدفاع الإقليمي"، بما في ذلك عناصر مكلفة بحماية مستوطنات في محيط قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب خفض الطواقم في مقار القيادة العسكرية.

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين: