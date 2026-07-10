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"كان": واشنطن طلبت من "إسرائيل" تجميد العمليات في جنوب لبنان مؤقتًا

10 يوليو 2026 . الساعة 21:01 بتوقيت القدس
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ترامب و نتنياهو

كشفت قناة "كان" العبرية، اليوم، أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل الامتناع عن تنفيذ عمليات عسكرية "استثنائية" في جنوب لبنان، في ظل التصعيد القائم مع إيران، ما دفع المستوى السياسي الإسرائيلي إلى تجميد جميع العمليات التي تُعد حساسة في المنطقة حتى إشعار آخر.

وبحسب القناة، فإن التوجيهات الصادرة إلى الجيش الإسرائيلي تقضي بمواصلة تجميد هذه العمليات إلى حين اتضاح مسار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تطورات المفاوضات الجارية بين إسرائيل ولبنان.

وأضافت أن المسؤولين الأمريكيين، المنشغلين في الأيام الأخيرة بالتصعيد مع إيران، أبلغوا إسرائيل بمخاوفهم من أن تؤدي أي عمليات عسكرية في جنوب لبنان إلى جرها نحو مواجهة أوسع، الأمر الذي دفع واشنطن إلى طلب ضبط التحركات العسكرية في هذه المرحلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#إسرائيل #لبنان #إيران

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