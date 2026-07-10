حصاد المشاركة العربية في كأس العالم 2026: مكاسب ميدانية وتحديات للمستقبل

محمد زقوت

سجلت المنتخبات العربية الثمانية في كأس العالم 2026 مشاركة تاريخية اتسمت بالندية والتطور، حيث شهدت البطولة حضوراً قياسياً لكل من: المغرب، مصر، الجزائر، العراق، تونس، السعودية، قطر، والأردن. ورغم تباين النتائج، فقد خلفت هذه المشاركة مكاسب فنية واستراتيجية مهمة لكل منتخب.

تقييم أداء ومكتسبات المنتخبات العربية

* المنتخب المغربي: يعد المكتسب الأكبر عربياً في هذه النسخة، حيث واصل أداءه المتصاعد من مونديال 2022، متجاوزاً عقبات كبرى مثل هولندا وكندا، مما عزز من ثقة اللاعبين في قدرتهم على مناطحة كبار المنتخبات العالمية.

* المنتخب المصري: حقق المرتبة الثانية من حيث الإنجاز، حيث قدم أداءً تنافسياً مشرفاً حتى اللحظات الأخيرة في مواجهة الأرجنتين في دور الـ16، مما أكد على وجود خامات فنية قادرة على الصمود أمام منتخبات النخبة.

* المنتخب الجزائري: نجح في تخطي دور المجموعات والوصول إلى دور الـ32، وهو ما يعد مؤشراً على استمرار حيوية الكرة الجزائرية، رغم الاصطدام المبكر بمنتخب سويسري قوي.

* منتخبات (العراق، تونس، السعودية، قطر، الأردن): رغم مغادرتها من دور المجموعات، إلا أن تجربة الاحتكاك بمستويات عالمية تعد مكسباً تراكمياً، حيث أظهرت هذه المنتخبات مستويات جيدة في مباريات محددة، مما يفتح الباب لمراجعة التخطيط الفني والاعتماد على استراتيجيات أكثر استقراراً لتجنب الإخفاق في الأدوار الأولى مستقبلاً.

دروس من المونديال نحو أفق كروي جديد

تؤكد المشاركة العربية في نسخة 2026 أن الفوارق الكبيرة بدأت في التقلص، وأن الوصول للأدوار النهائية لم يعد ضرباً من الخيال، بل هو ثمرة عمل تراكمي يعتمد على:

1. الاستثمار في القواعد: التركيز المكثف على الفئات السنية وتطوير الأكاديميات.

2. الاستقرار الفني: الابتعاد عن سياسة تغيير الأجهزة الفنية المتكررة والاعتماد على مشاريع طويلة الأمد.

3. الاحتراف الخارجي: زيادة فرص اللاعبين في خوض تجارب بالدوريات الكبرى لاكتساب الخبرات.

4. تطوير المسابقات المحلية: رفع مستوى المنافسة في الدوريات الوطنية لتكون رافداً قوياً للمنتخبات.

هل تمتلك الكرة العربية الإرادة الحقيقية لتحويل هذه المكتسبات الفنية إلى مشروع كروي موحد يضعنا على خارطة المنافسة العالمية بشكل دائم، أم سنكتفي بانتظار "المفاجآت" في كل نسخة جديدة؟