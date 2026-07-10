فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل إعدام الاحتلال لسائق "المطبخ المركزي"

لماذا تراجعت مستويات التستوستيرون لدى الرجال؟

إصابة 3 عاملين في مستشفى كمال عدوان بقنبلة إسرائيلية

الاحتلال يقتلع 300 شجرة ويقطع المياه عن 45 ألف دونم

الاحتلال يخصص مليار شيقل لشق طرق تربط المستوطنات الجديدة

الجيش التركي يصل ضفتي الفرات في سوريا بجسر عائم

اعتصام في اللد للمطالبة بتسليم جثمان أعدمته شرطة الاحتلال

بلدية غزة تنفذ أعمال تسوية لجزء من شارع الرشيد

"ميتا" تسرّح 8 آلاف موظف وتكثّف استثماراتها في الذكاء الاصطناعي

استمرار اعتصام الجرحى وذوي الشهداء في رام الله منذ شهرين

صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل إعدام الاحتلال لسائق "المطبخ المركزي"

10 يوليو 2026 . الساعة 19:21 بتوقيت القدس
...
السائق الشهيد أحمد اسليم

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، النقاب عن تفاصيل الإعدام الميداني الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق السائق أحمد اسليم أقصى جنوب قطاع غزة.

وأفادت الصحيفة البريطانية، اليوم الجمعة، بأن شهود عيان وجمعية شركات النقل في غزة، اتهمت جندياً في جيش الاحتلال بتنفيذ "إعدام ميداني" بحق سائق فلسطيني كان يعمل على نقل مساعدات غنائية تابعة لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" (WCK) إلى داخل القطاع.

وبحسب الإفادات الميدانية، فإنَّ السائق أحمد إسليم أُصيب برصاصة مباشرة في الرأس يوم الأربعاء الماضي، إثر توقف قافلة المساعدات بسبب عطل مفاجئ أصاب إحدى الشاحنات فور دخولها القطاع.

وأمر جنود الاحتلال السائقين بالترجل، ليقوم أحدهم بإطلاق النار مباشرة على رأس "إسليم" رغم أنه كان يرفع يديه استسلاماً، وفق ما نقلته الصحيفة عن شهود عيان.

وأوضح السائق ضياء منصور، الذي كان متواجداً ضمن القافلة المكونة من أربع شاحنات، أن الحادثة وقعت في ممر "فيلادلفيا" العسكري على الأطراف الجنوبية لقطاع غزة.

وأفاد بانتظارهم التنسيق المسبق لفحص العطل قبل أن تصل آلية عسكرية إسرائيلية وتجبرهم على النزول والوقوف تحت أشعة الشمس بعد إجبار بعضهم على خلع ملابسهم، مؤكداً أن الجندي أطلق النار فجأة على "أحمد" دون أي حوار أو محاولة للتفاهم لكونه لا يتقن العبرية.

وأكد جهاد إسليم، نائب رئيس جمعية شركات النقل في غزة، أن القافلة كانت منسقة بنسبة 100% عبر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومنظمة المطبخ المركزي العالمي.

وأشار إلى أنَّ السائق الشهيد كان يرتدي السترة الفسفورية الواقية ويحمل كافة التصاريح والتنسيقات الأمنية المعتمدة من الجيش، واصفاً ما جرى بالإعدام الميداني المتعمد لمدني امتثل لكافة الأوامر.

والشهيد أحمد إسليم (30 عاماً) من مدينة دير البلح، وهو متزوج وأب لطفلين لم يتجاوزا العامين من العمر، أحدهما رضيع يبلغ من العمر شهراً واحداً.

وعقب الحادثة، أعلن خمسة سائقين في شركة "إياد القمري للتجارة والنقل العام" المشغلة لإسليم استقالتهم ورفضهم العودة للعمل عبر المعبر تحت أي ظرف نظراً للمخاطر المحدقة بحياتهم.

وتشير التقارير إلى تكرار حوادث استهداف السائقين، ومنها حادثة وقعت في 21 مايو الماضي أسفرت عن استشهاد السائقين محمد العيلة ومحمود عوض في رفح بظروف مشابهة عقب احتجازهما لعدة أيام.

إضافة إلى استشهاد سائقين تابعين لمنظمة "اليونيسف" في منطقة المنصورة شمال غزة خلال أبريل/ نيسان الماضي أثناء ملء شاحنات المياه، فضلاً عن الحادثة الشهيرة التي أدت لاستشهاد 7 من موظفي المطبخ المركزي العالمي في أبريل 2024.

وتُواصل قوات الاحتلال، منذ 10 أكتوبر 2025، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة في قطاع غزة؛ والتي وُقعت في مدينة شرم الشيخ المصرية بوساطة عربية وأمريكية.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#إعدام ميداني #شاحنات المساعدات #المطبخ المركزي العالمي #جمعية شركات النقل في غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة