لماذا تراجعت مستويات التستوستيرون لدى الرجال؟

شهد مستوى هرمون التستوستيرون لدى الرجال انخفاضا بأكثر من 50% خلال الخمسين عاما الماضية، أي بمعدل يتجاوز 1% سنويا.

جاء ذلك في تصريح للبروفيسور حجاي ليفين من الجامعة العبرية في القدس المحتلة.

وقام ليفين وزملاؤه بتحليل ست دراسات كبرى، شملت بيانات ما يقارب 120 ألف رجل من "إسرائيل" والولايات المتحدة والبرازيل وفنلندا والدنمارك، خلال الفترة الممتدة بين عامي 1972 و2019.

يُذكر أن هرمون التستوستيرون يؤثر في الرغبة الجنسية، والكتلة العضلية، وصحة العظام، والمزاج، وإنتاج الحيوانات المنوية. ويعزو العلماء جزءا من هذا الانخفاض إلى السمنة، إذ تؤدي الدهون الزائدة إلى تحويل التستوستيرون إلى هرمون الإستروجين.

وتعد العلاقة بين مستويات التستوستيرون لدى الرجال وصحتهم علاقة ثنائية الاتجاه ومعقدة.

فالتستوستيرون ينظم إنتاج الحيوانات المنوية ويؤثر في الرغبة الجنسية، ويسهم في نمو الكتلة العضلية والحفاظ على كثافة العظام، كما يشارك في تنظيم المزاج، وتوازن الطاقة، وعمليات الأيض.

وقد تؤدي عوامل مثل السمنة، التي تسرّع فيها الدهون الزائدة عملية تحويل التستوستيرون إلى إستروجين، إلى انخفاض مستوياته.

لكن زملاء ليفين لا يستبعدون أيضا تأثير العوامل البيئية، مشيرين إلى أن الباحثين ما زالوا بحاجة إلى تحديد السبب الدقيق وراء هذا التراجع.

ومع ذلك، يحذر الأطباء من الترويج لمكملات التستوستيرون، إذ قد يكون استخدامها دون حاجة طبية أمرا محفوفا بالمخاطر. وكما أشار طبيب الذكورة آلان بيسي من جامعة مانشستر، فإن تناول هذا الهرمون قد يثبط الإنتاج الطبيعي للحيوانات المنوية لدى الرجل.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: