الاحتلال يقتلع 300 شجرة ويقطع المياه عن 45 ألف دونم

اقتلع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أكثر من 300 شجرة، وقطع خطوط مياه تغذي نحو 45 ألف دونم من الأراضي الزراعية في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية المحتلة، ضمن أعمال تجريف لشق طريق عسكرية وإقامة جدار.

وأوضحت منظمة "البيدر للدفاع عن حقوق البدو" (حقوقية فلسطينية)، في بيان، أن الجيش اقتلع أكثر من 300 شجرة زيتون وعنب، وقطع خطوط مياه تغذي نحو 45 ألف دونم من الأراضي الزراعية في سهل البقيعة شرقي قرية عاطوف بمحافظة طوباس.

وذكرت أن أعمال التجريف تهدف إلى شق طريق عسكري وإقامة جدار، ما يهدد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية ويلحق أضرارا كبيرة بالمزارعين ومصادر المياه والموارد الزراعية في الأغوار الشمالية.

ويأتي الاعتداء في ظل تصاعد هجمات الجيش والمستوطنين على الفلسطينيين وأراضيهم الزراعية في الضفة الغربية المحتلة.

ووفق تقرير نصف سنوي لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري 3 آلاف و488 اعتداء في الضفة الغربية.

وشملت الاعتداءات مهاجمة قرى فلسطينية، وإحراق منازل ومركبات، وإطلاق النار على المواطنين، والاستيلاء على أراض، وإقامة بؤر استيطانية.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: