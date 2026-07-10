الاحتلال يخصص مليار شيقل لشق طرق تربط المستوطنات الجديدة

خصصت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مليار شيقل لتعبيد الطرق المؤدية إلى عشرات المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت القناة 14 العبرية، اليوم الجمعة، أنه تم تخصيص ميزانية محددة للمستوطنات الأربع المخلاة في شمال الضفة (حومش، صانور، جانيم، كاديم) إلى جانب مجموعة واسعة من المستوطنات الإضافية التي تم إنشاؤها أو سيتم إنشاؤها بقرار من حكومة الاحتلال.

ووصف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، القرار بأنه "تاريخي" وأكد على أهميته الاستراتيجية. ووفقا له، فإن هذه الخطوة تهدف إلى ما أسماه تعزيز "أمن الدولة" وتدعيم الاستيطان في الضفة.

وقال إننا "نقود ثورة في مجال الأمن الاستيطاني تشمل أكثر من 100 تجمع استيطاني و160 مزرعة". لافتا إلى أن الخطة ستضمن حركة مرور منظمة وآمنة، مع دمج عناصر أمنية أساسية في الطرق.

وبحسب وسائل إعلام عبرية سيتم تقسيم الميزانية، التي تبلغ 1.075 مليار شيقل، بين وزارتي النقل والجيش وتهدف إلى تلبية الحاجة الفورية للبنية التحتية للسلامة التي لا تشملها مسارات التنمية القياسية.

وبحسب الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ لما يسمى "حل الدولتين"، وتدعو "إسرائيل" منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: