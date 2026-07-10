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الذهب يتجه لانخفاض أسبوعي وسط توقعات برفع الفائدة الأمريكية

10 يوليو 2026 . الساعة 12:00 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في بداية تعاملات الجمعة، في وقت تقيم فيه الأسواق مخاطر التضخم الناجمة عن أحدث ‌تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وإيران ودفعت توقعات متجددة برفع أسعار الفائدة المعدن الذي لا يدر عائدا صوب هبوط أسبوعي.

بحلول الساعة 0047 بتوقيت جرينتش، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4122.09 دولار للأوقية (الأونصة)، متجها نحو خسارة أسبوعية بنسبة تتجاوز واحدا بالمئة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 0.2 بالمئة إلى 4131.50 دولار.

وشنت القوات المسلحة الإيرانية هجمات على بنى تحتية عسكرية أمريكية في دول بالخليج أمس الخميس عقب ضربات أمريكية على مناطق ساحلية في جنوب وشرق إيران، مما وضع المزيد من الضغوط على وقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه قبل ثلاثة أسابيع.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الذهب #الفائدة الأمريكية

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