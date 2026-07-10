إصابات في اعتداءات للمستوطنين في الضفة بحماية قوات الاحتلال

صعد المستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، الجمعة، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، بينهم نساء وأطفال، في جنوب الخليل.

وأفاد الناشط أسامة مخامرة، بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين هاجمت عائلة المواطن إبراهيم إسماعيل الجبور أثناء تواجدها في أرضها قرب مسكنها بمنطقة حوارة شرق يطا، جنوب الخليل، واعتدت عليها بالضرب ورش غاز الفلفل، ما أدى إلى إصابة المسن إبراهيم الجبور وستة من أفراد عائلته، وهم: فاطمة، وسعاد، وروعة، ورهف الجبور، والطفلان مصطفى وحبيبة الجبور، برضوض وحالات اختناق، نقلوا على إثرها إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وشاركت في الاعتداء على الأهالي والتنكيل بهم، قبل أن تعتقل كلا من قاسم إبراهيم الجبور، وياسر يوسف الجبور، وإبراهيم عمر الجبور.

وفي محافظة رام الله والبيرة، تجمهر عشرات المستوطنين، صباح اليوم، على أطراف عدد من القرى والبلدات، حيث تواجدوا في أراضي قرية دير نظام شمال غرب رام الله، كما انتشروا على الطرقات بين قريتي رمون والطيبة، وبلدة دير دبوان شرق المحافظة.

وفي جنوب نابلس، هاجم مستوطنون، منطقة قماص الواقعة بين بلدتي أوصرين وبيتا، واستهدفوا غرفة زراعية في المنطقة، وذلك بعد يوم من نصبهم "كرفانات" إضافية حول البؤرة الاستعمارية التي أقاموها هناك، والتي تشهد اعتداءات متكررة بحق المواطنين وممتلكاتهم.

كما اقتحم مستوطنون، منطقتي النصارية والباذان شمال نابلس، بذريعة تنظيم مسارات استيطانية، في إطار ما يعرف بحملات "الاستيطان البيئي"، التي تستهدف فرض وقائع جديدة على الأراضي الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين