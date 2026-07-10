"الضمير": "الخط الأصفر" يمهد لاحتلال طويل الأمد وهندسة إخلاء قسري في غزة

حذرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان– غزة من أن ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" بات يشكل أداة لإعادة هندسة مناطق واسعة في قطاع غزة، عبر الإخلاء القسري والتضييق على الفلسطينيين وتحويل أراضٍ شرقي القطاع وجنوبه وشماله إلى منطقة أمنية عازلة خاضعة لسيطرة قوات الاحتلال، بما يثير مخاوف من تكريس احتلال طويل الأمد وتهيئة ظروف تدفع نحو التهجير القسري.

جاء ذلك في ورقة تقدير موقف أصدرتها المؤسسة، أمس الخميس، بعنوان "الخط الأصفر بين التضييق والتهجير"، تناولت فيها ما يُعرف قانونيًا بـ"المنطقة الأمنية" الواقعة شرق الخط الأصفر والممتدة بمحاذاة السياج الفاصل على حدود قطاع غزة.

واستعرضت الورقة مساحة المناطق الواقعة تحت السيطرة الأمنية لقوات الاحتلال، وحجم ما لحق بالمدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم من تدمير وخسائر منذ بدء الإبادة الجماعية في قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وصولًا إلى ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

هندسة إخلاء

وبحسب المؤسسة، فإن الوقائع الميدانية والتصريحات الصادرة عن قادة الاحتلال بشأن مخططات الاستيطان وتهجير السكان تشير إلى أن "الخط الأصفر" لم يعد مجرد حد أمني، بل تحول إلى "هندسة إخلاء" تستهدف تفريغ مناطق واسعة من سكانها الفلسطينيين وفرض منطقة عازلة تخضع للسيطرة الإسرائيلية.

وأكدت الورقة أن عمليات الإخلاء القسري الجارية في شرق قطاع غزة وجنوبه وشماله تعكس، وفق تقدير المؤسسة، سياسة ممنهجة تجعل استمرار الحياة في هذه المناطق أمرًا بالغ الصعوبة أو مستحيلًا، بما يسهم في دفع السكان الفلسطينيين إلى النزوح والتهجير القسري.

وأضافت أنّ ممارسات قوات الاحتلال داخل المنطقة العازلة تُشكّل خرقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، مُحذّرة من ارتباط هذه السياسات بالأفعال التي يجري تقييمها قانونيًا في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

مسؤولية المجتمع الدولي

ودعت المؤسسة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، واحترام قرارات محكمة العدل الدولية، والضغط على الاحتلال لوقف إطلاق النار وإنهاء الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وطالبت بفتح تحقيقات فورية في جميع الجرائم المرتكبة، بما يشمل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، واتخاذ إجراءات قانونية وسياسية عبر أجهزة الأمم المتحدة وآليات العدالة الدولية لضمان مساءلة قادة الاحتلال وعدم إفلاتهم من العقاب.

المصدر / فلسطين أون لاين