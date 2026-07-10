الاحتلال يقتحم منزلاً بالمغير ويصيب أفراده بالغاز والضرب

أصيب عدد من أفراد عائلة المواطن محمد حامد أبو عليا (أبو عطا)، اليوم الجمعة، بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام، إلى جانب تعرضهم للضرب، إثر اعتداء نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهمتها منزل العائلة في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل واعتدت بوحشية على أفراد العائلة، قبل أن تلقي قنابل الغاز السام داخله، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال احتجزت الشاب مؤمن عبد اللطيف أبو عليا (23 عامًا)، وأجبرته تحت التهديد على إزالة سياج الحماية المحيط بمنزل عائلته، قبل أن تنسحب من المكان.

ويأتي هذا الاعتداء في سياق الانتهاكات المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في بلدات وقرى الضفة الغربية، والتي تشمل اقتحام المنازل والاعتداء على سكانها وإلحاق أضرار بممتلكاتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين