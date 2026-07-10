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جريحان لبنانيان في قصف مسيرة إسرائيلية قضاء النبطية

10 يوليو 2026 . الساعة 10:42 بتوقيت القدس
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قصف غارات على لبنان شهداء جرحى لبنان

أعلنت مصادر طبية لبنانية إصابة مواطنين، جرّاء قصف شنّته مسيّرة إسرائيلية، مستهدفة مركبة من نوع "بيك أب" في النبطية جنوبي لبنان، الجمعة، فيما يواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف النار.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، الجمعة، إن هناك "جريحين، جرّاء غارة من مسيّرة إسرائيلية، استهدفت شاحنة نفايات عند أطراف بلدتي شوكين- كفردجال في قضاء النبطية، ما أدى إلى وقوع إصابتين".

ووفق مصادر لبنانية، تحركت أعداد من دبابات الاحتلال في في بلدة الخيام تزامنا مع حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة.

وفي الاعتداءات أيضًا، نفذت قوات الاحتلال حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بيوت السياد صباحاً، والقت قنبلة صوتية من محلقة باتجاه بلدة المنصوري.

وتزامنت هذه الخروقات مع تحذير قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، من أن الوضع في جنوب البلاد "هش"، رغم تراجع مستوى العدوان منذ أواخر حزيران/ يونيو الماضي، مؤكدة مواصلة تعزيز أنشطتها العملياتية لدعم الاستقرار.

المصدر / فلسطين أون لاين
#لبنان #جنوب لبنان #جرحة

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