فرنسا تُنهي مغامرة المغرب بثنائية مبابي وديمبيلي في ربع نهائي المونديال

أنهت فرنسا، بطلة 2018 ووصيفة 2022، حلم المغرب للمرة الثانية تواليا في العرس العالمي عندما تغلبت عليه 2-0 مساء الخميس على ملعب جيليت في فوكسبورو بضواحي بوسطن وبلغت نصف نهائي كأس العالم في أمريكا الشمالية لكرة القدم.

وتدين فرنسا التي أقصت المغرب من نصف نهائي النسخة الأخيرة في قطر عندما تغلبت عليه بالنتيجة ذاتها، بفوزها إلى قائدها وهدافها التاريخي وفي النهائيات كيليان مبابي الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 60، وصنع الثاني لعثمان ديمبيلي (66)، علما أنه انه اهدر ركلة جزاء في الدقيقة 28. وتلتقي فرنسا في نصف النهائي الثلاثاء المقبل في دالاس مع إسبانيا أو بلجيكا اللتين تلتقيان الجمعة في لوس أنجليس.

ورفع مبابي رصيده الى ثمانية اهداف في النسخة الحالية ولحق بمتصدر لائحة الهدافين الأرجنتيني ليونيل ميسي (يتفوق مبابي بثلاث تمريرات حاسمة مقابل واحدة لميسي)، وقلص الفارق بينهما في عدد الأهداف في تاريخ المونديال إلى هدف واحد (20 مقابل 21).

في المقابل، رفع ديمبيلي رصيده إلى خمسة أهداف في النسخة الحالية.

وواصلت فرنسا أفضليتها على المغرب حيث لم تخسر أمامه في سبع مواجهات حتى الآن (فازت 5 وتعادلت 2)، وكان آخرها الفوز 2-0 في نصف نهائي مونديال 2022 وتحديدا قبل نحو ثلاث سنوات وسبعة أشهر، في 14 كانون الأول/ديسمبر 2022.

وتأهلت فرنسا في سبع من أصل تسع مباريات في ربع النهائي، وخسرت اثنتين فقط.

ولم يظهر المغرب بمستواه المعهود وبدا جليا تأثره بغياب هدافه اسماعيل صيباري المصاب في العضلة الخلفية، واكتفى بالصمود طيلة الشوط الأول قبل أن تهتز شباكه بتسديدتين خادعتين لمبابي وديمبيلي.

وكانت فرنسا الطرف الأفضل والأكثر استحواذا على الكرة وخلقت العديد من الفرص الحقيقية للتسجيل، لكن الحارس ياسين بونو كان لها بالمرصاد بينها ركلة جزاء لقائد “الزرق” وهدافهم التاريخي نجم ريال مدريد الإسباني مبابي.

المصدر / وكالات