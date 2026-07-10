إصابات برصاص الاحتلال واستمرار عمليات القصف والنسف في مناطق متفرقة بغزة

أصيب مواطنون، اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار التي طالت مناطق متفرقة من القطاع، وشملت قصفًا مدفعيًا وإطلاق نار وعمليات نسف لمبانٍ سكنية.

وأفادت مصادر محلية بأن طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نقلت إصابة بطلق ناري من منطقة حي الأمل غربي مدينة خان يونس لتلقي العلاج، فيما أصيبت مواطنة برصاص آليات الاحتلال في منطقة الفالوجا غربي مخيم جباليا شمال القطاع.

ونقلت الطواقم الطبية عدة إصابات برصاص الاحتلال العشوائي على مخيم البريج وسط القطاع إلى مستشفى العودة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح جنوبي القطاع، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال النار بشكل كثيف وعلى فترات متقطعة شرقي مدينة خانيونس، وشرقي حي التفاح شرق مدينة غزة.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرقي مدينة غزة، فيما واصلت زوارق الاحتلال الحربية إطلاق النار باتجاه بحر مدينة خانيونس جنوبًا وبحر المنطقة الوسطى.

وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على قطاع غزة، التي وُقعت في مدينة شرم الشيخ المصرية بوساطة عربية وأمريكية في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأظهرت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 إلى 1,092 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 3,507، إضافة إلى 799 حالة انتشال.

وأشارت الوزارة إلى أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73,118 شهيدًا و173,615 مصابًا.

المصدر / فلسطين أون لاين