إصابات خلال هجوم لمستوطنين حاصروا عائلات وحاولوا إحراق منازل شرق رام الله

اصيب عدد من المواطنين، مساء الخميس، برضوض وكدمات، إثر هجوم واسع شنته مليشيات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على بلدة دير جرير شرق رام الله، تخلله محاصرة عائلات تضم نساءً وأطفالاً وكباراً في السن، ومحاولة إحراق منازل مأهولة بالسكان.

وأفادت مصادر محلية بأن نحو 150 مستعمراً هاجموا البلدة من أربع جهات متزامنة، بالتزامن مع إغلاق قوات الاحتلال البوابة الرئيسية، واعتدوا على منازل المواطنين ومركباتهم، كما اعتدوا بالضرب على الأهالي الذين حاولوا التصدي للهجوم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض وكدمات.

وأضافت المصادر أن المستعمرين حاصروا عدداً من العائلات، وحاولوا الاعتداء عليها وإضرام النار في منازل مأهولة، ما تسبب بحالة من الذعر بين السكان.

وأشارت إلى أن الهجوم ألحق دماراً واسعاً في المنازل والممتلكات، فيما منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى البلدة لنقل المصابين إلى المستشفى وتلقي العلاج.

المصدر / فلسطين أون لاين