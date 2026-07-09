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دون توافق وطني.. عباس يصدر مرسومًا رئاسيًا لعقد الانتخابات التشريعية

09 يوليو 2026 . الساعة 21:15 بتوقيت القدس
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محمود عباس رئيسي السلطة الفلسطينية

أصدر رئيس السلطة محمود عباس، الخميس، مرسوماً رئاسياً حدد فيه موعد الانتخابات التشريعية.

وبحسب وكالة وفا ستعقد الانتخابات يوم السبت الموافق 28 تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل.

ونص المرسوم الرئاسي، على "دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في الانتخابات التشريعية.

ويهدف المرسوم الرئاسي بحسب وكالة "وفا"، إلى "ترسيخ أسس الديمقراطية" فيما يؤكد مراقبون أنها خطوة جديدة التفرد بالقرار السياسي الفلسطيني.

وسيتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الربع الأول من العام القادم وفقاً للقانون.

وانتهت ولاية عباس الرئاسية عام 2009، وتنظر مستويات قانونية لاستمرار تفرده بالقرار الفلسطيني بأنه عمّق أزمة الشرعية داخل السلطة.

وكانت قد أُعلنت خوض انتخابات في 2021 (تشريعية في أيار/مايو ورئاسية في تموز/يوليو)، لكنها أُجلت إلى أجل غير مسمى بسبب ذريعة حول عدم إمكانية مشاركة القدس المحتلة.

وأجريت آخر انتخابات تشريعية في 25 كانون الثاني/يناير 2006، حيث فازت فيها حركة حماس بأغلبية المقاعد (74 من 132)، مقابل فتح (45 مقعداً).

وكانت آخر انتخابات رئاسية قد أُجريت في 2005، وفاز فيها عباس (الذي يبلغ من العمر 90 عاماً الآن) لمدة 4 سنوات. ولم تجرَ انتخابات رئاسية أو تشريعية منذ ذلك الحين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#السلطة ونداء الانتخابات #رئيس السلطة عباس

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