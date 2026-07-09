اتحاد كرة القدم يطلق بطولة تنشيطية لأندية قطاع غزة

غزة/ مؤمن الكحلوت:

كشف اتحاد كرة القدم النقاب، عن بدء الترتيبات، تحضيرا لاطلاق بطولة تنشيطية، لأندية قطاع غزة، مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وعقد اتحاد الكرة اجتماعا له، بمقر نادي اتحاد دير البلح وسط قطاع غزة، بحضور العضوين د. وجدي جودة، والمهندس محمد الأغا، وأبناء سر اللجان (شئون اللاعبين، والمسابقات، والحكام)، لمناقشة إطلاق المسابقات خلال الفترة القادمة، بما يتناسب مع الواقع، وما يتوفر من إمكانيات.

وقال جودة، أن البطولة ستقام على الملاعب الصغيرة "الخماسية"، نظرا لعدم توفر الملاعب الكبيرة أو حتى السباعية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة الملاعب التي ستقام عليها البطولة، في كل المحافظات.

وأكد جودة، لصحيفة "فلسطين"، أنه سيتم مخاطبة "56" ناديا للمشاركة في البطولة، وسيمنح فرصة المشاركة لجميع الأندية في كل الدرجات، بما فيها الأندية المجمدة، على أن يتم تقسيم الفرق حسب المحافظات، بحيث تلعب أندية محافظتي رفح وخانيونس مع بعضها، بينما ستتنافس أندية المحافظة الوسطى على ملاعبها، وأندية غزة والشمال، ستلعب على ملاعب مدينة غزة.

وأضاف: "سيتم تزويد الأندية بالمستلزمات الرياضية، وتوفير بدل مواصلات لهم من قبل الاتحاد، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع رؤساء ومندوبي الأندية خلال الشهر الحالي، لاطلاعهم على أخر المستجدات، ومناقشة ما هو قادم".

وأوضح جودة، أن الاتحاد سيفتح باب القيد أمام الأندية، لتسجيل لاعبين جدد، حسب الشروط المتعارف عليها، على أن يسلم كل ناد قائمتي المكونة من "15" لاعبا قبل انطلاق المسابقة.

وستنطلق البطولة بالتزامن مع الضفة الغربية والشتات، وسيطلق اسم بطولة "1000" شهيد، وهو عدد شهداء الحركة الرياضية، خلال الحرب على غزة.

وكان الفريق جبريل الرجوب رئيس اتحاد كرة القدم، قد أعلن في وقت سابق عن عودة النشاط الرياضي، بشكل تدريجي، حيث كشف عن استدانة الاتحاد لمبلغ "5" مليون شيكل من بنك فلسطين، لتوفير الدعم اللازم للمسابقات، مشيرا إلى أن البطولات لن تكون بنظام الصعود والهبوط، على أن تعود بطولة الدوري بالضفة الغربية بشكل رسمي، الموسم بعد القادم.

وتوقفت المسابقات الرياضية في فلسطين منذ 7 أكتوبر 2023، بسبب حرب الإبادة التي شنت على قطاع غزة، وتم خلالها تدمير معظم الملاعب والمنشآت الرياضية، واستشهد 1012 شهيد رياضي، وأصيب واعتقل الآلاف.

المصدر / فلسطين أون لاين