رسم صورة الكابتن حسام حسن على شاطىء غزة تقديرا لمواقفه

نظم المجلس الأعلى للشباب والرياضة فعالية رسم صورة الكابتن "حسام حسن" على رمال شاطئ بحر مدينة غزة، تكريما ووفاء لمواقف المدير الفني للمنتخب المصري، وتضامنه مع الشعب الفلسطيني.

وشارك في الفعالية مدراء المجلس الأعلى للشباب والرياضة وصحفيون ومصورون من مختلف وسائل الإعلام، وعدد من الشخصيات والكوادر الرياضية في قطاع غزة.

وقال غسان محيسن مدير دائرة العلاقات العامة بالمجلس الأعلى، أن الفعالية هي رسالة وفاء للكابتن حسام حسن الذي رفع علم "فلسطين" بعد الفوز على منتخب أستراليا في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2026، وحديثه في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الأرجنتين، عن معاناة غزة خلال حرب الإبادة.

وأكد محيسن أن ما قدمه الكابتن حسن، كان يعبر عن ضمير الإنسانية ورفض القتل والإبادة، والظروف المعيشية الصعبة، في مناسبة عالمية يتابعها العالم أجمع.

وكانت تصريحات الكابتن حسام حسن لاقت أصداء واسعة في العالم، وحظيت بترحيب الفلسطينيين الذين يعيشون ظروفا صعبة ويواجهون القتل والدمار بشكل يومي.

وسبق تلك الفعالية، تعليق جدارية على المباني المهدمة في قطاع غزة، تحمل صورة الكابتن حسن، وهو موشح بالعلمين الفلسطيني والمصري، كما هتفت الجماهير الفلسطينية باسمه خلال متابعتها لمباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم.





المصدر / فلسطين أون لاين