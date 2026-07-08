وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل القاهرة لاستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار

وصل وفد من قيادة حركة حماس، برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة الدكتور خليل الحية، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لاستكمال جولة المفاوضات مع الوسطاء بشأن تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس الحركة، طاهر النونو، في بيان صحفي، مساء الأربعاء، إن الوفد سيجري لقاءات مع الوسطاء بهدف التوصل إلى تفاهمات تضمن تثبيت وقف إطلاق النار والاتفاق على آليات الانتقال إلى المرحلة الثانية.

وأضاف النونو أن الحركة تؤكد ضرورة زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، إلى جانب تسريع مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها، بعد استقالة لجنة إدارة القطاع قبل يومين.

وأشار إلى أن الاستعدادات الوطنية والحكومية في قطاع غزة قد استُكملت لتسهيل عملية تسليم واستلام المهام من قبل اللجنة الوطنية، وفق ما تم التوافق عليه.

يذكر أن وفد حماس المفاوض يعود بعد أقل من يومين للقاهرة بعد مفاوضات استمرّت عدة أيام الأسبوع الماضي بما يشير إلى تكثيف اللقاءات التفاوضية في هذه الجولة.

المصدر / فلسطين أون لاين