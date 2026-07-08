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محادثات مباشرة بين نتنياهو وترامب بشأن إيران و"إسرائيل" ترفع حالة التأهب

08 يوليو 2026 . الساعة 22:15 بتوقيت القدس
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ترامب و نتنياهو في صورة أرشيفية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب أجريا محادثات مباشرة تناولت التوترات المتصاعدة مع إيران، في ظل متابعة مشتركة للتطورات الأمنية في المنطقة.

وذكرت الهيئة أن الولايات المتحدة بدأت خلال الساعات الأخيرة إعادة نشر طائرات التزود بالوقود إلى "إسرائيل" ومنطقة الشرق الأوسط، في خطوة تعكس تعزيز الجاهزية العسكرية الأميركية وسط المخاوف من تصاعد التوتر.

وأضافت أن "إسرائيل' رفعت مستوى التأهب إلى الدرجة القصوى، فيما أجرى "رئيس أركان الجيش الإسرائيلي" مناقشات أمنية بمشاركة كبار قادة المؤسسة العسكرية لتقييم المستجدات والاستعداد لمختلف السيناريوهات المحتملة.

ولم تورد هيئة البث تفاصيل إضافية بشأن نتائج المحادثات بين نتنياهو وترامب أو طبيعة الإجراءات العسكرية التي قد تُتخذ في المرحلة المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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