هيئة المعابر: اعتقال مواطنين خلال عودتهما إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

أعلنت هيئة المعابر، اليوم الأربعاء، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مواطنين فلسطينيين أثناء عودتهما إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وأوضحت الهيئة، نقلًا عن عدد من المرضى العائدين إلى القطاع، أن المعتقلين هما أنس محمد عبد الرحمن الحاج وأسامة عايد محمد العرجا، حيث جرى اعتقالهما خلال إجراءات العودة عبر المعبر.

وأضافت الهيئة أنه لا تتوفر حتى الآن معلومات إضافية بشأن مكان احتجاز المواطنين أو أوضاعهما، مؤكدة أن مصيرهما لا يزال مجهولًا حتى اللحظة.

وبحسب مؤسسات حقوقية عكفت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة على زيادة وتيرة انتهاكاتها ضد المسافرين الغزيين العائدين والمغادرين من وإلى قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين