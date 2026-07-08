الإعلام العبري يعلق على بصقة حسام حسن تجاه حامل العلم الإسرائيلي

علّق الإعلام العبري، الأربعاء، على بصقة الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري تجاه أحد الأشخاص الذي كان يحمل العلم الإسرائيلي خلال مباراة مصر والأرجنتين.

والتقطت عدسات المصورين الكابتن حسام حسن وهو يوجه بصقة تجاه شخص لوّح بالعلم الإسرائيلي في دكة الجمهور أثناء خروج المنتخب المصري من ساحة الملعب.

وقالت القناة 5 الرياضية الإسرائيلية: "في العالم العربي، وُجهت انتقادات حادة إلى جماهير الأرجنتين التي رفعت علم إسرائيل في وجه المدرب المصري حسام حسن: "هذا استفزاز واضح، تصرف مخز ويستحق الإدانة من كل جهة، وليس ذلك فقط، بل إن صفحات أشادت بحسن لأنه بصق باتجاه الجمهور الذي رفع العلم".

وفي مقابل انتقادات الإعلام العبري، رصد "فلسطين أون لاين" إشادات واسعة بردو فعل الكابتن حسام حسن على حامل العلم الإسرائيلي، وأنها أقل ما يمكن التعبير به تجاه دولة ارتكبت من المجازر والإبادة ما تقترفه أي دولة أو عصابة إجرامية تجاه شعب أعزل.

وحيت الجماهير الفلسطينية في غزة الكابتن حسام حسن وعلقت صوره على أنقاض المباني التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على القطاع.

وودع منتخب مصر نهائيات بطولة كأس العالم 202 بعدما خسر أمام الأرجنتين 3-2 فى المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس فى إطار منافسات دور 16 بمونديال 2026.

المصدر / فلسطين أون لاين