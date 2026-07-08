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بعد 78 عامًا.. جيش الاحتلال يعثر على جثة جندي فُقد في حرب 1948

08 يوليو 2026 . الساعة 20:39 بتوقيت القدس
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الجندي يعقوب زرهين
ترجمة عبد الله الزطمة:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على رفات الجندي يعقوب زرهين، الذي ظل مصيره ومكان دفنه مجهولين منذ مقتله خلال حرب عام 1948، وذلك بعد تحقيق استمر سنوات انتهى بتحديد مكان دفنه في مقبرة جماعية بكيبوتس "كريات عنافيم".

وقال الجيش، الأربعاء: إن زرهين قُتل في 20 نيسان/أبريل 1948 أثناء مشاركته في قافلة إمداد متجهة إلى القدس ضمن عملية "هاريل"، بعدما تعرضت القافلة لكمين في منطقة باب الواد، أسفر عن مقتله مع 13 جنديًا آخرين.

وأوضح أن فريق تحقيق خاص شُكّل عام 2024 أجرى عمليات بحث موسعة شملت فحص الوثائق التاريخية، واستجواب الشهود، وتحليل التربة، وإجراء مسوحات أثرية، ليتوصل إلى أن زرهين دُفن في قبر جماعي مع سبعة جنود آخرين في مقبرة لواء "هاريل" بمدينة "كريات عنافيم".

وأبلغت قيادة الجيش أفراد عائلة الجندي بنتائج التحقيق، فيما تستعد لإقامة مراسم عسكرية رسمية ووضع شاهد قبر يحمل اسمه، بعد مرور 78 عامًا على مقتله.

وقالت شقيقته، إيفون كوهين، إن معرفة مكان دفن شقيقها تمثل "إغلاقًا لدائرة استمرت عقودًا"، مضيفة: "سيتمكن أبنائي للمرة الأولى من تلاوة صلاة الكاديش عند قبره".

ويُعد زرهين من المهاجرين اليهود القادمين من مدينة الدار البيضاء المغربية، إذ وصل إلى فلسطين أواخر عام 1947، قبل أن ينضم إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي الناشئة في نيسان/أبريل 1948 ويعمل سائقًا ميدانيًا ضمن لواء "عتسيوني".

المصدر / فلسطين أون لاين
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