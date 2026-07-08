غزيون يعلّقون صور حسام حسن على أنقاض المباني تقديرًا لمواقفه

علّق مواطنون في قطاع غزة صورًا للكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، على الأبنية المدمرة في عدد من مناطق القطاع، تعبيرًا عن تقديرهم لمواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني، والتي عبّر عنها خلال مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026.

وجاءت هذه المبادرة بعد المواقف التي أظهرها حسام حسن دعمًا لفلسطين، والتي لاقت صدى واسعًا بين المواطنين في قطاع غزة، باعتبارها رسالة تضامن مع القطاع في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وتزامن ذلك مع حالة من الحزن خيّمت على أبناء قطاع غزة عقب خروج المنتخب المصري من دور ثمن نهائي كأس العالم 2026، إثر خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة (3-2)، في مباراة حُسمت في الدقائق الأخيرة، لتنتهي بذلك مسيرة "الفراعنة" في البطولة، وسط تأكيدات بوجود مظلمة تحكيمية لصالح المنتخب الأرجنتيني.

وكان حسام حسن قد لفت الأنظار خلال المونديال عندما رفع العلم الفلسطيني عقب تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16، في مشهد حظي بتفاعل واسع عربيًا ودوليًا، وعدّه كثيرون رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني.

وشهدت بطولة كأس العالم 2026 حضورًا متكررًا للعلم الفلسطيني، سواء من خلال الجماهير أو بعض اللاعبين والشخصيات الرياضية، في مشاهد حظيت بانتشار واسع عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وعكست استمرار حضور القضية الفلسطينية في المحافل الرياضية العالمية.



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المصدر / فلسطين أون لاين