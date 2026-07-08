بالأسماء.. الإفراج عن 15 أسيرًا من قطاع غزة

وصل إلى قطاع غزة، الأربعاء، 15 أسيرًا محررًا أفرجت عنهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك برفقة طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعد الإفراج عنهم من سجن عوفر.

وضمت قائمة الأسرى المحررين عددًا من أبناء قطاع غزة، موزعين على محافظات غزة وشمال القطاع وخان يونس ورفح والنصيرات، بينهم أسرى من مناطق جباليا وبيت لاهيا والتفاح والشجاعية والدرج وبني سهيلا.

وفيما يلي أسماء الأسرى المحررين:

سلامة فؤاد نمر غزال (55 عامًا) – غزة/التفاح.

حامد محمد مصطفى عبدالله (35 عامًا) – جباليا.

أسامة ماجد عيسى عزام (40 عامًا) – جباليا.

هشام أحمد صالح أبو وردة (48 عامًا) – جباليا.

مازن محمد أبو جبة ريحان (55 عامًا) – بيت لاهيا.

سلامة سليمان حسين أبو حيدر (52 عامًا) – بيت لاهيا.

أسعد مرزوق محمد الزهارنة (67 عامًا) – غزة/التفاح.

شادي حمدان مضاي أبو ماضي (41 عامًا) – رفح.

محمد سعيد محمد خير الزين (38 عامًا) – جباليا.

أشرف جمعة علي أبو شاب (50 عامًا) – خان يونس/بني سهيلا.

إبراهيم نبيل محمد الصوير (34 عامًا) – غزة/الدرج.

وليد سلمان عبد المعطي المتربيعي (62 عامًا) – غزة/التفاح.

محمد إياد سالم الغولة (30 عامًا) – الشجاعية.

نعيم جمعة حمدان اللوح (59 عامًا) – النصيرات.

شريف مصباح حمودة بدرة (26 عامًا) – جباليا.

المصدر / فلسطين أون لاين