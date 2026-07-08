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الأمم المتحدة تحذر من تفشٍ واسع لـ"جدري الماء" في غزة

08 يوليو 2026 . الساعة 17:27 بتوقيت القدس
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تسجيل نحو 9300 إصابة بمرض جدري الماء خلال الأسبوعين الماضيين

حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الصحية في قطاع غزة، بعد تسجيل نحو 9300 إصابة بمرض جدري الماء خلال الأسبوعين الماضيين، أكثر من نصفها في محافظة خان يونس، في ظل الظروف الإنسانية المتدهورة التي يعيشها النازحون.

وأكدت المنظمة، الأربعاء، أن الانتشار المتسارع للمرض يأتي نتيجة الاكتظاظ الشديد داخل مراكز الإيواء، وانهيار خدمات المياه والصرف الصحي، وارتفاع درجات الحرارة، ما يوفر بيئة مواتية لانتشار الأمراض المعدية بين السكان.

وأوضحت أن نحو 1.7 مليون نازح يقيمون حاليًا في قرابة 1600 موقع إيواء بمختلف أنحاء القطاع، في حين لا تصل خدمات إدارة المخيمات إلا إلى 34% من هذه المواقع، الأمر الذي يزيد من صعوبة احتواء المخاطر الصحية.

وكشفت فرق الأمم المتحدة أن 83% من مواقع النزوح تشهد انتشارًا للقوارض والطفيليات، إلى جانب تراكم النفايات، وتسرب مياه الصرف الصحي، ووجود مياه راكدة، وهي عوامل ترفع من احتمالات تفشي الأوبئة والأمراض المعدية.

وحذرت المنظمة من أن استمرار هذه الأوضاع ينذر بكارثة صحية متفاقمة تهدد مئات الآلاف من المدنيين، ولا سيما الأطفال، داعية إلى تحسين الظروف المعيشية داخل مراكز الإيواء، وتعزيز خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية العاجلة للحد من انتشار الأمراض.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #الأمم المتحدة #مخيمات النزوح #جدري الماء

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