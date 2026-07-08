فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوع بعد إعلان ترامب انتهاء اتفاق مع إيران

من بين ركام الحرب.. جميل مقداد يعيد الحياة إلى المصاحف الممزقة بخيوط الصبر

كيف توظف "إسرائيل" السياحة لترسيخ سيطرتها على الضفة؟

ألف يوم من الانتظار.. ضيف الله أسير الشلل في خيمة النزوح ينتظر فرصة للعلاج

شهيدان وإصابات في خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

"أوبن إيه آي" تطرح الخميس نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي GPT-5.6

فرنسا ضد المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2026: الموعد والمعلق والقنوات الناقلة

الأمم المتحدة تحذر من تفشٍ واسع لجدري الماء بين النازحين في غزة

خريشة: حل لجنة الطوارئ بغزة خطوة مهمة وموقف السلطة "مستغرب"

همام اللوح.. الطبيب الذي اختار البقاء مع مرضاه حتى الشهادة

رغم التهدئة.. 8 شهداء و17 مصابًا في غزة خلال 24 ساعة الماضية

08 يوليو 2026 . الساعة 14:54 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، عن وصول 8 شهداء جدد و17 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأكدت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وفيما يخص الحصيلة المسجلة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، أوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الشهداء بلغ 1,084 شهيداً، فيما وصل عدد الإصابات إلى 3,491 مصاباً، إلى جانب تسجيل 799 حالة انتشال من تحت الأنقاض.

وعلى صعيد الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر 2023، كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة عن ارتفاع إجمالي عدد الشهداء ليصل إلى 73,110 شهيداً، في حين ارتفع العدد التراكمي للإصابات ليتجاوز 173,599 مصاباً.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #شهداء #الإبادة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة