رغم التهدئة.. 8 شهداء و17 مصابًا في غزة خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، عن وصول 8 شهداء جدد و17 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأكدت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وفيما يخص الحصيلة المسجلة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، أوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الشهداء بلغ 1,084 شهيداً، فيما وصل عدد الإصابات إلى 3,491 مصاباً، إلى جانب تسجيل 799 حالة انتشال من تحت الأنقاض.

وعلى صعيد الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر 2023، كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة عن ارتفاع إجمالي عدد الشهداء ليصل إلى 73,110 شهيداً، في حين ارتفع العدد التراكمي للإصابات ليتجاوز 173,599 مصاباً.

المصدر / فلسطين أون لاين