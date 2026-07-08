الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوع بعد إعلان ترامب انتهاء اتفاق مع إيران

استقر الدولار الأربعاء بالقرب من أعلى مستوياته منذ نحو أسبوع، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ‌مذكرة التفاهم المؤقتة الموقعة مع إيران لإنهاء الصراع بينهما “انتهت”، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي بعدما رفع البنك المركزي في البلاد أسعار الفائدة.

ولم يشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل مجموعة من ست عملات، تغيرا يذكر خلال اليوم واستقر عند101.17 نقطة.

وحوم قرب أعلى مستوياته منذ الثاني من يوليو تموز في جلسة متقلبة نسبيا للعملة التي تعتبر ملاذا آمنا.

وقالت جين فولي رئيسة قسم استراتيجية العملات الأجنبية في رابو بنك “كان للدولار رد فعل، لكن السوق تعلمت التعامل مع تصريحات ترامب بقدر من التحفظ. قد تكون هذه التصريحات بهدف دفع الطرف الآخر إلى طاولة المفاوضات. ومع ذلك، فإنها ستزيد مستويات القلق في الأسواق”.

وقفز سعر خام برنت 6.24 بالمئة إلى 78.82 دولار للبرميل، مواصلا بذلك صعوده لليوم الثاني على التوالي. وتأتي تصريحات ترامب بعدما قال الحرس الثوري الإيراني اليوم إنه هاجم مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردا على سلسلة من الغارات الجوية الأمريكية ‌على إيران بسبب هجمات على ناقلات نفط في مضيق هرمز.

وفي غضون ذلك، ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.26 ‌بالمئة إلى 0.5691 دولار أمريكي بعدما قلص مكاسبه السابقة عقب رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5 بالمئة لكبح جماح ‌ضغوط التضخم، كما توقع معظم الاقتصاديين.

المصدر / وكالات