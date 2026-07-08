"أوبن إيه آي" تطرح الخميس نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي GPT-5.6

أعلنت شركة "أوبن ايه آي" أنّها ستطرح نموذجها الجديد GPT-5.6 للعامّة الخميس، بعد فترة تجريبية اقتصر خلالها استخدامه على عدد محدود من شركائها في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة في بيان عبر "اكس": "إنّ مجموعة GPT-5.6 ونماذج سول وتيرا ولونا ستُصبح متاحة للعامة اعتبارا من الخميس"، مضيفة "نبدأ اعتبارا من اليوم إتاحة الوصول المبكر إلى هذه النماذج للمستخدمين حول العالم".

وأثار GPT-5.6 وغيره من نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة بما في ذلك سلسلة "ميتوس" من شركة "أنثروبيك"، مخاوف بشأن ما يُوصَف بقدرة غير مسبوقة على تحديد ثغر البرمجيات، أي نقاط الضعف في الشيفرات البرمجية التي يمكن أن يستغلها القراصنة لاختراق أنظمة أو شن هجمات إلكترونية.

وكانت "اوبن ايه آي" أعلنت في أواخر حزيران/يونيو أنها أتاحت الوصول التجريبي إلى GPT-5.6 لمجموعة محدودة من الشركاء في الولايات المتحدة فقط، نزولا عند طلب واشنطن.

وتتضمّن سلسلة GPT-5.6 ثلاثة نماذج جديدة: "سول" وهو النموذج الرئيسي للشركة، و"تيرا" المخصص للاستخدامات اليومية، و"لونا" الذي يُعدّ خيارا سريعا ومنخفض التكلفة.

ونقلت وكالة أنباء "أكسيوس" الأميركية عن مصدر قوله إن إدارة ترامب منحت "أوبن إيه آي" الضوء الأخضر لإطلاق GPT-5.6 على نطاق واسع، وذلك بعد إجراء اختبارات وعقد اجتماعات بين الشركة ومسؤولين في الحكومة.

وكانت شركة "أنثروبيك"، المنافسة الأبرز لـ"أوبن إيه آي"، أعلنت الأسبوع الفائت أنها ستتيح مجددا الوصول على مستوى العالم لأقوى نماذجها للذكاء الاصطناعي "فيبل 5" و"ميتوس 5"، بعد أن رفعت الحكومة الأميركية القيود المفروضة على أماكن طرحها.

المصدر / وكالات