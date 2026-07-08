فرنسا ضد المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2026: الموعد والمعلق والقنوات الناقلة

محمد زقوت

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم مساء يوم 9 يوليو 2026 نحو ملعب "ذي إنيرجي أرينا" (The Energy Arena)، حيث تترقب الجماهير صداماً كروياً من العيار الثقيل يجمع بين المنتخب الفرنسي ونظيره المغربي، في المباراة الأولى ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم 2026.

يدخل المنتخب الفرنسي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد مسيرة مميزة في البطولة، متسلحاً بخبرة لاعبيه ونتائجه القوية في الأدوار السابقة. في المقابل، يطمح المنتخب المغربي إلى مواصلة كتابة التاريخ وتقديم أداء بطولي يجعله نداً قوياً أمام أبطال العالم السابقين، خاصة بعد الإنجازات التي حققها "أسود الأطلس" في المونديال الحالي.

بطاقة المباراة

المواجهة تكتسي أهمية بالغة لكلا المنتخبين الساعيين لحجز بطاقة العبور نحو مراحل أكثر تقدماً في البطولة، مما يعد بليلة كروية مليئة بالإثارة والندية.

* أطراف اللقاء: المغرب ضد فرنسا.

* المناسبة: كأس العالم 2026 دور الـ8.

* تاريخ مباراة المغرب وفرنسا: يوم الخميس الموافق 9 يوليو 2026.

* توقيت المباراة:

* الساعة 23:00 بتوقيت السعودية، مصر، فلسطين، الأردن، سوريا، لبنان، قطر، الكويت، البحرين، واليمن.

* الساعة 21:00 بتوقيت المغرب، الجزائر، وتونس.

* معلق مباراة المغرب وفرنسا: جواد بدة.

القنوات الناقلة

يمكنكم متابعة أحداث هذه القمة الكروية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر القنوات التالية:

* beIN Sports MENA Max 1.

* beIN Sports MENA Max 3.





تاريخياً، تحمل المواجهات بين المنتخبين طابعاً خاصاً، حيث تشير الإحصائيات إلى تقارب في المستوى والندية التاريخية، مما يجعل التكهن بنتيجة اللقاء أمراً في غاية الصعوبة.

في ظل الأداء التصاعدي للمنتخب المغربي في هذه النسخة، هل تعتقد أن "أسود الأطلس" قادرون على تكرار إنجازاتهم التاريخية وإقصاء المنتخب الفرنسي في هذه المواجهة الحاسمة؟

المصدر / فلسطين أون لاين